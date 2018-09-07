Вышинский считает, что СБУ задержала его по сфабрикованному делу как козырь для обмена

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский считает все обвинения против него надуманными, а свой арест - попыткой украинских властей реанимировать обмен и повысить свои рейтинги в преддверии выборов в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".



"Почему арестован - это операция Службы безопасности Украины и администрации президента для реанимирования "обмена". Украинской власти нужна была вишенка на торте в списке на обмен, который можно было бы передать российской стороне, - отметил он. - Я очень спокойно отношусь к значимости своей персоны, но больше семи лет я работал собственным корреспондентом ВГТРК, медийное лицо - вот вам и "вишенка".



Украинская власть, по мнению журналиста, старается сделать его "козырем в процессе обмена, который буксует и не приносит политических дивидендов". При этом Вышинский подчеркнул, что все обвинения против него "высосаны из пальца", "сплошь ложь и манипуляции". "СБУ заявляют, что я "открыто декларировал", что цель моей работы на посту главреда "РИА Новости Украина" - ведение информационной войны, а не журналистская деятельность, - продолжил он. - По мнению СБУ, я планировал создавать фейковые сайты, а затем перепечатывать с них информацию, но ни одной ссылки на подобную "клюкву" на сайте "РИА Новости Украины" у следствия нет, как нет и в природе".



Журналист полагает, что дело против него сфабриковано властью для повышения своих рейтингов перед выборами, "так как предоставить избирателю нечего". "Кроме войны, власть не предлагает других решений конфликта в Донбассе. Коммуналка - заоблачная, гривна падает, украинцы выезжают в ЕС и РФ на заработки, - отметил он. - На этом фоне происходят попытки что-то предъявить как достижение своему избирателю: парад, суета вокруг автокефалии, попытка освободить или обменять осужденных в РФ граждан Украины - набор скудный, но на безрыбье...".



Защита главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского будет настаивать на полноценном медицинском обследовании журналиста, сообщил корреспонденту ТАСС его адвокат Андрей Доманский.



"В настоящее время медицинское обследование, которое проводится по решению суда Службой безопасности Украины, не завершено. По результатам получено только заключение, что Вышинский может участвовать в заседании суда, но полное обследование завершится 7 сентября", - сказал он. При этом, по словам Доманского, если текущее обследование будет неполным, защита будет настаивать на проведении дополнительного. "Сейчас состояние Кирилла чуть хуже, чем удовлетворительное, есть жалобы, определенные проблемы, он до задержания перенес операцию, - отметил адвокат. - Мы будем настаивать на полном его обследовании".



Ранее Херсонский городской суд продлил Вышинскому арест на 60 дней до 4 ноября.



В минувшую среду заседание было прервано в связи с тем, что журналиста отправили в больницу для обследования в связи с плохим самочувствием. Адвокат Андрей Доманский заявил отвод судье, но это заявление осталось без удовлетворения.



Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения - арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а 6 августа Вышинскому продлили срок содержания под стражей до 8 сентября.



