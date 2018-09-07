Источник в ООН указал на противоречия в выводах британских правоохранителей по Солсбери

Действия Скотленд-Ярда, который еще в мае якобы обнаружил следы вещества "Новичок" в одном из лондонских отелей, но не предупредил общественность об опасности, вызывают массу вопросов. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил дипломатический источник в ООН.



5 сентября Скотленд-Ярд распространил пресс-релиз, в котором утверждалось, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок" обнаружены в комнате отеля в восточной части Лондона, где в марте останавливались подозреваемые по делу Скрипалей. Там сообщили, что пробы для анализа были взяты 4 мая 2018, множество образцов было проанализировано в британской военной химической лаборатории в Портон-Дауне.



"Это утверждение фигурирует в заявлении Скотленд-Ярда, но почему-то отсутствует в заявлении прокуратуры, которая выносила обвинительное заключение, - отметил собеседник ТАСС. - То, что указывается в заявлении Скотленд-Ярда, сводится к тому, что в гостиничном номере было собрано несколько проб, две из которых выявили наличие "Новичка", но повторный анализ показал отрицательный результат".



"Тут возникает сразу масса вопросов, - обратил внимание он. - Во-первых, ранее все пробы направлялись на техническую экспертизу ОЗХО, по данной пробе ничего не известно. Второй момент - почему тогда широкая общественность не была предупреждена об опасности в этом отеле? Получается, что 4 мая были обнаружены следы "Новичка", и с тех пор там мог отравиться любой посетитель, согласно их утверждению".



Дипломат также обратил внимание, что в отличие от Солсбери и Эймсбери, в Лондоне не было объявлено о грозящей жителям города опасности. "Они ждали с мая четыре месяца, чтобы донести это до общественности", - указал он.



Кроме того, в Скотленд-Ярде заявили, что "два образца показали наличие "Новичка" на уровне ниже того, который мог бы вызывать опасения за здоровье окружающих". После этого было принято решение взять из номера дополнительные образцы, но их анализ уже дал отрицательный результат на наличие нервно-паралитического вещества. По мнению британских правоохранителей это произошло из-за того, что "взятие мазков устранило следы заражения: настолько незначительными были следы "Новичка" в комнате".



"Но если у них была эта информация еще в мае - почему они не предоставили ее ОЗХО, не предложили внести химикат в базу данных организации, а самое главное, почему нужно было ждать столько времени, чтобы обнародовать эту информацию?" - задался вопросом собеседник агентства. "Значит, либо у них были какие-то сомнения в этой версии, либо они обнародовали ее именно сейчас в своих политических целях", - заключил источник.



В среду глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. По ее словам, это не была несанкционированная операция, и предполагаемые агенты российской разведки действовали по приказу, одобренному "на высоком в российском государстве уровне". В свою очередь Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий, предположительно, двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным следствия, они путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.



По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.



