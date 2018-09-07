В ЕС скептически отнеслись к идее о закреплении евроинтеграции в Конституции

Реагируя на намерение президента Украины Петра Порошенко о закреплении евроатлантической интеграции в Конституции, в Брюсселе не считают, что сейчас актуально говорить даже о перспективе членства Украины в Евросоюзе. Говоря о членстве в НАТО, речи о Плане действий относительно членства Украины (ПДЧ) "и близко не идет", передает DW.

С одной стороны, инициатива Порошенко значительного внимания не привлекла. Возможно, причина и в том, что она пока еще на ранних этапах. С другой стороны, даже те, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую перспективу для Украины, восприняли идею изменения Конституции без большого энтузиазма.



"Мы убеждены, что большинство людей смотрит в направлении Европы. И мы имеем это убеждение независимо от того, закреплено это в Конституции или нет", - заметил представитель фракции Европейской народной партии постоянный докладчик Европарламента относительно Украины Михаэль Галер.



Но для Галера является вопросом, есть ли необходимость закреплять такое желание в Основном законе.



Его коллега, социал-демократ Кнут Флекенштайн называет безоговорочным правом украинцев решать, что прописывать в своей Конституции. "Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации", - замечает член комитета Европарламента по иностранным делам.



Евродепутат Ребекка Хармс из фракции Зеленых называет Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "чрезвычайно важным" шагом. "Реализация того, о чем уже договорились, является путем, которым Украина в конце концов сможет добиться членства в ЕС", - настаивает член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной в интервью DW.



По мнению Хармс, Украина сейчас нуждается в других "больших" решениях. Например, необходим новый закон о выборах.



"Реформа избирательного права стабилизировала бы демократию в Украине и укрепила бы фундамент для курса на Евросоюз", - говорит политик из Германии.



Галер напоминает, что часто случается, когда реальность отличается от Конституции. Поэтому недостаточно просто иметь "хороший текст".



"Я хотела бы той реальности, которая приведет Украину к ЕС и НАТО. Она будет только тогда, когда основополагающие демократические и институциональные реформы будут необратимыми", - подчеркивает депутат.



В пресс-службе НАТО на запрос DW лишь указали на декларацию саммита в Брюсселе, в частности на такую цитату в ней: "Мы незыблемы в нашей поддержке права Украины решать свое будущее и внешнюю политику самостоятельно и без вмешательства извне. В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО, мы верны нашим решением, принятым на саммите в Бухаресте".



Как известно, в 2008 году в столице Румынии страны Альянса согласились, что Украина и Грузия "станут членами НАТО".



В то же время десять лет спустя в Брюсселе лидеры государств Альянса употребили выражения "членство" и "План действий относительно членства" в отношении Грузии. А относительно Украины лишь подтвердили решение в Бухаресте.

