Генсек НАТО настаивает, что Македонии надо сменить название страны

Македонию не примут в НАТО без реализации (имплементации) заключенного с Грецией соглашения о переименовании македонского государства. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время двухдневного визита.



"Дверь НАТО открыта, но только народ этой страны может решить, войти ли в нее. Так что ваше будущее в ваших руках", - приводятся на сайте альянса слова генсека организации, сказанные им во время выступления в Македонии.



Столтенберг подчеркнул, что для страны "не будет пути" к вступлению в НАТО без имплементации соглашения с Грецией. И отметил, что это редчайшая представившаяся возможность для решения данного вопроса.



Как говорится в сообщении пресс-службы НАТО, в ходе своего визита в Македонию, генеральный секретарь основное внимание уделил перспективе членства в альянсе для этой страны.



В свою очередь, это была возможность для властей Македонии проинформировать главу НАТО о подготовке к предстоящему референдуму по соглашению о новом названии страны, сказано в коммюнике.



В нем также напоминается, что на июльском саммите альянса в Брюсселе руководители стран-союзниц решили пригласить правительство Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО.

