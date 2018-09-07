МИД соврал про гигантский арбуз

Гигантский арбуз "из Херсонщины", которым похвастались в МИД Украины, оказался фотографией из США, сделанной в 2013 году. Об этом написал журналист Влад Антонов в своем Facebook. Напомним, что сегодня в Министерстве иностранных дел Украины похвастались 119-килограммовым арбузом, выращенным в Херсонской области.

"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области", - отметили в ведомстве.



"Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины и еще и за 2013 год... У вас это Херсонщина родючая", - написал Антонов.



Если верить скриншоту, который он разместил у себя в Facebook, то некий Билл Эдвардс вырастил рекордный для штата Мичиган арбуз, который стал и самым большим в мире на тот момент.







