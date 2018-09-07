В ЕС создают новую систему проверки туристов

На заседании Совета Европы сегодня, 5 сентября, было принято постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации (ETIAS). Об этом сообщает пресс-служба совета.



После этого финальную версию постановления должны подписать в Совете и Европейском парламенте. Итоговый текст будет обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации.



Ожидается, что система ETIAS будет запущена уже к 2021 году.



Система предназначена для проведения предварительных проверок лиц, намеревающихся въехать на территорию Евросоюза, и при этом имеющих гражданство стран, не нуждающихся в визах. Авторизация, объясняют авторы проекта, будет проходить в режиме онлайн, стоить 7 евро и действовать три года. Главная задача системы - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию.



Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенген 5 июля.

