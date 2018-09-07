Volvo представила концепт беспилотного автомобиля

Компания Volvo представила концепт беспилотного электромобиля 360c, лишенного привычных руля и педалей, а также позволяющего менять компоновку салона в зависимости от числа пассажиров и их нужд. Описание необычного автомобиля было опубликовано на сайте Volvo.



Создатели Volvo 360c решили отказаться не только от органов управления, но и от нескольких дверей: электромобиль получил всего одну большую дверь, выполненную по схеме "крыло чайки". Также автомобиль получил стеклянную крышу.



Что же касается особенностей салона, то идея инженеров заключалась в том, чтобы превратить автомобиль в альтернативу самолету при переездах на относительно небольшие расстояния. Поэтому салон можно превратить как в полноценное спальное место для одного человека, так и в небольшое пространство для работы.



По периметру автомобиля установлены светодиодные индикаторы, с помощью которых автомобиль может оповещать остальных участников дорожного движения о своих маневрах, например, о намерении выехать с обочины, пишет N+1.



Пока что представители Volvo не раскрывают технические характеристики концепта, равно как и планы по созданию серийной модели на его базе.





