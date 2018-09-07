Стать долгожителем можно занимаясь теннисом

Если человек регулярно играет в теннис, он может увеличить продолжительность жизни почти на 10 лет, передает The Daily Mail. Теннис лучше бега, катания на велосипеде или плавания, говорят специалисты. Все дело в социальном аспекте игры.



Исследование почти 8600 человек это доказывает. Игроки в теннис жили в среднем на 9,7 года дольше людей, вообще не занимавшихся спортом. Люди, игравшие в бадминтон, - на 6,2 года дольше, футболисты - примерно на 5 лет дольше. А вот виды спорта, не предполагавшие взаимодействия с другими людьми, работали не так эффективно.



Катание на велосипеде увеличивало продолжительность в среднем на 3,7 года, плавание - на 3,4 года, бег - на 3,2 года. Ученые точно не знают, почему теннис производит столь мощный эффект. Но в целом они говорят о следующей тенденции: виды спорта вроде тенниса и командных видов спорта не только повышают частоту сердцебиения и дают нагрузку на тело, но и позволяют устанавливать связи с другими людьми. А социальный аспект критически важен в долголетии.

