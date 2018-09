В Венеции показали фильм о теракте, совершенном Брейвиком

Фильм о двойном теракте норвежского националиста Андерса Брейвика, совершенном в 2011 году, показали в основном конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля, передает в среду корреспондент ТАСС с места событий.



Автором картины "22 июля" (22 July) выступил британский режиссер Пол Гринграсс. Режиссер, удостоенный "Золотого медведя" в Берлине за "Кровавое воскресенье" (Bloody Sunday, 2011), а также снявший несколько боевиков о спецагенте Борне (The Bourne Supremacy, 2004; The Bourne Ultimatum, 2007), сделал аккуратную художественную реконструкцию одного из самых трагических дней в истории Норвегии.









22 июля 2011 года 32-летний Брейвик сначала устроил взрыв бомбы в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял подростков в молодежном лагере на острове вблизи норвежской столицы. Его жертвами стали 77 человек. Сейчас он отбывает тюремное заключение и постоянно жалуется на условия своего содержания.



Все персонажи картины, которая выйдет на мультимедийной платформе Netflix ("Нетфликс"), реальные, а события изложены со скрупулезной точностью. Сам режиссер признал, что он подходил к этой работе с точки зрения реализма. "Иногда кино должно мужественно и решительно изображать мир таким, какой он есть", - пояснил он.



"22 июля" - не единственный участник основного конкурса в этом году, который потом выйдет только в интернете. Венецианский фестиваль, в отличие от Каннского, не стал бойкотировать Netflix, который все больше отнимает поле у традиционных кинотеатров. В частности, Netflix выступил производителем двух лент конкурса, считающихся фаворитами творческой гонки: "Рома" (Roma) Альфонса Куарона и "Баллада Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs) братьев Коэнов.



"Если победит [фильм для Netflix], это будет означать, что компания проводит политику инвестиций в качественное кино, которая приносит свои плоды. Поскольку мы решили не отстранять ее, по соображениям исторического развития сектора, Netflix стал полноценным участником этого сектора, как и другие", - прокомментировал худрук фестиваля Альберто Барбера.