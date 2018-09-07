Шевченко вступился за украинских фанатов в драке с чешской полицией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вмешался в драку по окончанию победного матча со сборной Чехией в Лиге наций – 2:1.







У края поля завязался конфликт между украинскими болельщиками и местной полицией. Шевченко попытался успокоить фанатов и где-то успел получить от одного из полицейских.



"Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально. Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю. Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо", – прокомментировал инцидент Шевченко



Отмечается, что после поединка полиция задержала восьмерых украинцев и доставила их в участок.

