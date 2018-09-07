В вагонах киевского метро появились мониторы с навигацией и камеры видеонаблюдения

В первых 27 вагонах метро Киева установили мониторы для пассажиров и камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен".



Пока 27 вагонов столичного метро на "красной ветке" оборудовали современными мониторами и частично - системой видеонаблюдения. "Пассажиры будут получать данные (на мониторах - Прим. Ред.) о направлении движения, следующих станциях, пересадках, правилах метро и другую необходимую информацию. А видеонаблюдение в вагонах - это дополнительный уровень безопасности во время поездки", - заявил замначальника "Киевского метрополитена" Дмитрий Пеклун.



Отмечается, что в рамках пилотных запусков были учтены пожелания пассажиров - часы на экранах, бегущая строка для оперативной информации, а также эксклюзивные визуализации движения поездов, снятые с помощью беспилотников.



Также будет демонстрироваться реклама и креативные ролики о правилах подземки от интернет-персонажа Гусь. Сейчас в ротации девять роликов, в том числе об удобстве пользования картой метро, необходимости уступать место, снимать рюкзак и не заступать за ограничительную линию.



"Такой проект - хороший пример сотрудничества бизнеса с городом и коммунальным предприятием", - отметил Дмитрий Пеклун. Проект финансирует частная компания, вложившая 60 млн. гривен. До конца года новой системой обещают оборудовать 100 поездов метро, а затем заменят табло на платформах.

