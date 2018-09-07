Гройсман предлагает увеличить оборонный бюджет на 2019 год

В четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил увеличить оборонный бюджет на 2019 год на 23 млрд грн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет 2019 года на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн", - написал премьер.



По его мнению, при эффективном использовании, бюджет в таком объеме позволит "не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным".



Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 6 сентября 2018 рассмотрел и принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год. В целом на потребности сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП.

