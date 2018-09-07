Трамп назвал встречу с Путиным "одной из лучших в жизни"

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была одной из лучших встреч, которую он когда-либо имел. Об этом американский лидер заявил в четверг во время выступления перед своими сторонниками в штате Монтана, передает УНН со ссылкой на CNN.



"Лучшая встреча, которую я когда-либо имел, была с Владимиром Путиным. Меня хотели видеть на боксерской арене. Но мы имели прекрасную встречу, мы говорили об Украине, о Сирии, говорили о защите Израиля, мы говорили о множестве замечательных дел", - пояснил Трамп.



Напомним, 6 июля в Хельсинки прошли первые полноформатные переговоры Путина и Трампа. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Президент России назвал встречу с американским коллегой полезной. Путин также заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Москву, и добавил, что готов совершить визит в Вашингтон в случае обеспечения "соответствующих условий для работы".

