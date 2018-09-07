Еврокомиссар не исключил варианта обмена территориями для решения конфликта вокруг Косова

Еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан не исключает возможности обсуждения вопроса об обмене территориями между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово для разрешения конфликта. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете Welt.



"На настоящий момент мы должны позволить обеим сторонам обсуждать эту и другие идеи и вести переговоры при сопровождении ЕС", - отметил Хан. Одновременно он признал, что и в регионе, и за его пределами такой вариант наталкивается на противодействие.



Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косово, где еще сохранилось сербское население, - закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косово, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.

