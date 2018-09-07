НБУ потратил на поддержку гривны более $700 млн

Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 млн долларов больше, чем купил.



Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, сообщает УНИАН в пятницу, 7 сентября.



"Чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет свыше 700 млн долларов США с начала третьего квартала", – заявил Смолий.



По его словам, валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.

