Ryanair запустит восемь рейсов из Польши в Украину

Ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году существенно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых - в Киев и Львов, сообщает ЦТС.



По данным авиаперевозчика, в частности, из Варшавы планируется четыре новых рейса (Амман, Киев, Львов, Марсель); из Быдгоща - два (Глазго и Киев); из Кракова - пять (Амман, Бордо, Гамбург, Киев, Львов); из Познани - три (Корк, Киев, Стокгольм); из Вроцлава - один (Киев).



Также в Ryanair сообщили о намерении в следующем году разместить на своих польских базах в Варшаве (Модлин) и Кракове по одному самолету.

