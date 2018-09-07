Сюмар выступает за усиление защиты журналистов и их источников

Украине стоит усиливать позиции по защите прав журналистов, в частности по защите журналистских источников, считает руководитель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт").



"У нас мало прецедентов расследования нарушения прав журналистов. Нам нужно усиливать эти позиции... Последняя история с программой "Схемы" - я бы сказала, что нам нужно усиливать защиту журналистских источников", - сказала В.Сюмар на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



По её словам, в предвыборный период существует риск отката реформ, в частности печатных СМИ.



"Сегодня есть довольно тревожные тенденции, которые касаются многих вещей. Удастся ли нам завершить те реформы, которые были начаты", - констатировала В.Сюмар.



Нардеп добавила, что существуют также проблемы с финансированием общественного вещателя.



Как сообщалось, 4 сентября редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона главного редактора Натальи Седлецкой, и расценила это как давление на независимого журналиста.



"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук.



В тот же день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что информация с телефона Н.Седлецкой, к которой получили доступ прокуроры, не включает содержание разговоров, и не будет никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналиста.



"Судом разрешено провести исследования материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - НФ) в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 Уголовного кодекса Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры.



Кроме того, по его словам, Н.Седлецкая выступает вместе с другими гражданами в качестве возможного свидетеля.



По итогам встречи с генпрокурором нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова сообщила, что Ю.Луценко инициировал письмо к оператору мобильной связи "Киевстар" о сужении объема информации, снятой с телефона Н.Седлецкой.



Генпрокуратура получила также разрешение суда на проверку смс-сообщений (за 17 месяцев) в телефоне журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

