В правительстве зафиксировали двойные субсидии у некоторых украинцев

Во время проверки в Киевской области было выявлено 20 тыс. человек, которые получают двойные субсидии. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.



"Мы провели инвентаризацию. Только первый анализ показал, что только в Киевской области 20 тыс. человек получают двойные субсидии. На них одновременно списывают эти деньги. Они принадлежат народу. Мы не имеем права закрывать глаза на эти злоупотребления", - сообщил В.Гройсман.



Как сообщал УНН, в Украине наполовину уменьшилось количество субсидиантив: в первом полугодии 2018 года субсидии назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйствам, что на 54,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

