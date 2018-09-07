Бой Ломаченко могут перенести на другую дату

Следующий поединок украинского боксера Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраси хотят перенести на другую дату.



Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Boxingscene.



По словам главы промоутерской компании Top Rank, это может произойти из-за трансляции поединка - ESPN.



"Еще все может поменяться, но сейчас бой назначен на 1 декабря. Однако для телеканала ESPN может быть удобно перенести поединок на 8 декабря в Нью-Йорк", - сказал Арум.



Ожидается, что следующим соперником украинского чемпиона мира WBA в легком весе (до 61,2 кг) станет обладатель титула WBO в этой категории Хосе Педраса.

