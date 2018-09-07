Очередь в детские садики сократилась в половину - Гриневич

Очередь в дошкольные учебные заведения в Украине за два года сократилось почти в половину. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 сентября.



По словам министра, в 2016 году очередь в дошкольные учреждения составляла почти 91 тысячу мест, составляет чуть более 46 тысяч мест.



"Если в 2016 году очередь в дошкольные учреждения составляла почти 91 тысячу мест. Так, сегодня накануне этого учебного года она составляет чуть более 46 тысяч мест. Как вы видите, сокращение почти на 50%", - сообщила Гриневич.

