Открытые данные принесут экономике Украины около 1,4 млрд долларов

Украина потенциально может привлечь за счет открытия данных 1,4 млрд долларов в экономику. Об этом во время Open Data Forum сказал первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Вискуб, передает корреспондент УНН.



"В прошлом году открытые данные принесли экономике 700 млн долларов. Из которых 200 млн долларов - прямое воздействие: сервисы и продукты, которые разрабатываются компаниями, а 500 млн долларов - опосредованный эффект: выгоды, которые получают пользователи. Мы потенциал в 1,4 млрд долларов (до 2025 года - ред.)", - сказал Вискуб.



По его словам, для того, чтобы достичь этой цели необходимо обеспечить:



- Доступ общественности и бизнесу к качественным данных.

- Поддержку инициатив и проектов путем проведения открытых конкурсов.

- Целевые мероприятия по открытию наиболее важных данных, поскольку сейчас открытых данных, которые могут обеспечить социальный и экономический эффект, хватает.



