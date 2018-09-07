Парламент ДНР сменил исполняющего обязанности главы республики

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сменил исполняющего обязанности главы республики — вместо вице-премьера Дмитрия Трапезникова им стал председатель парламента Денис Пушилин, пишет «Интерфакс».



Ранее Генпрокуратура ДНР заявила о нелегитимности назначения Трапезникова, поскольку его назначил совет министров ДНР, а не парламент, который, как утверждает прокуратура, остался, единственным легитимным органом власти в республике после смерти Александра Захарченко.



Пушилин будет руководить ДНР до выборов нового главы и парламента самопровозглашенной республики, которые назначены на 11 ноября.

Источник «Интерфакса» 7 сентября сообщил, что министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, раненый при взрыве, убившем Захарченко, уехал в Россию в целях безопасности. Вместе с ним, по данным «Интерфакса», Донецк покинул советник Захарченко Александр Казаков.

