ЕС – МВФ – Украина: а надули-таки?

Новый политический сезон в Украине, начавшийся бравурным европейским «за здравие», как-то уж очень быстро перешел в наше заунывное «за упокой». Вместо евробратства и побед – опять, кажется, намечаются «зрады и поразки» (предательства и поражения). А начиналось так хорошо! Гарант нации инициировал стремительное продвижение по европейскому пути – предложил в обновленной Конституции записать курс на НАТО и ЕС. В Киев прибыла миссия МВФ, чтобы дать-таки денюжек и отсрочить дефолт, надвигающийся на страшно европейскую нацию стремительным домкратом.



Немецкий партнер «Северного потока-2», энергокомпания «Uniper», заявила, что может уйти из проекта. Потому что боится американских санкций за это дело. «Мы не можем допустить риск попадания под американские санкции, ведь тогда нам будет запрещено торговать, расплачиваясь американскими долларами», – заявил журналистам финансовый директор «Uniper» Кристофер Дельбрюк. И точно так же – против «СП-2» – высказались во время недавнего опроса и шведские парламентарии, обвинив новый газопровод в создании угроз для экологии и в усилении зависимости «свободного мира» от России. И это притом, что «Uniper» в июле текущего года уже отчиталась о начале укладки трубопровода по дну Балтийского моря, а Швеция в лице ее исполнительной власти дала разрешение на строительство «СП-2».



Обнадеженная украинская власть рванула буквально с места в карьер. Кроме инициативы главковерха о «конституционализации» еврокурса, правительство согласилось поднять для населения на 60% цену на газ и на все остальное в ЖКХ. Без этого МВФ не соглашался давать денег на «144 успешные реформы», которые, если верить гаранту нации, якобы уже завершены, но есть проблемы. А парламентарии сняли введенный в 2015 году мораторий на продажу леса-кругляка. Без этого европейские производители в ЕС обещали заблокировать многие украинские евроинициативы и тоже не дать денег.



Но при ближайшем рассмотрении все оказалось не так-то просто. Нет, инициатива гаранта наверняка пройдет депутатское сито, хотя она и откровенно противоречит украинской же «Декларации о госсуверенитете Украины», принятой 16 июля 1990 года. Там, в статье 9 этого документа, сказано, что Украина «провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие». Декларация же стала основой «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, исходя из которого и была принята Конституция Украины.



Несмотря на повышение цен на газ, миссия МВФ пока не гарантировала выделение новых траншей. Уже в первый день ее работы в Украине стало известно, что срок предоставления очередного транша был сдвинут на несколько месяцев. А значит, сдвигается и предоставление кредитов и помощи и других международных структур, которые обещались помочь денюжкой

Лукавит Гройсман! Он-то хоть и пышается, что украинец, но одним местом, таким чувствительным к опасности у представителей его нации, чует: если все пойдет так и дальше, то «стабильность» у Украины получится исключительно кладбищенская, а «завтрашний день» вообще не наступит для многих. Одни умрут, другие уедут, третьи, следовательно, вообще не родятся, а дело по-любому будет сделано...

Та, которую главковерх и хочет затейливо и перспективно изменить. И таки изменит, потому что раз надо, так надо и «Путин напал». Но осадочек остается: если подрубить старые корни, не обретя новых, то может, как минимум, потеряться и общая устойчивость чего-либо. Государства тоже. Но об этом чуть ниже...Оказалось, что не все в порядке и с блокированием «СП-2», который вместе с «Турецким потоком» может лишить украинский бюджет денег за транзит российского газа по украинской территории. И немцы пока никуда не уходят, а стараются противостоять американскому давлению. И Швецию, если она отзовет свое разрешение на «СП-2», могут запросто обойти. Территориально, по дну моря измененным маршрутом. Как Данию, которая тоже пока не дала разрешения на строительство в своих территориальных водах и на которую решили не обращать внимания. Причем в случае с Данией строительство даже не понесет дополнительных убытков. А убытки на обход Швеции могут списать как форс-мажор. Ну, это если Швеция отзовет. Она пока только пугает, потому что опрос шведских парламентариев был всего-навсего опросом, а не подготовкой к принятию решения.несмотря на повышение цен на газ, миссия МВФ пока не гарантировала выделение новых траншей. Уже в первый день ее работы в Украине стало известно, что срок предоставления очередного транша был сдвинут на несколько месяцев. А значит, сдвигается и предоставление кредитов и помощи и других международных структур, которые обещались помочь денюжкой. Еще в средине августа и. о. главы Минфина Украины Оксана Маркарова была убеждена: «Положительные результаты, над достижением которых Министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволят не только пополнить резервы Нацбанка Украины, но и откроют путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка (800 млн. долл.) и макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд. евро». Теперь же председатель правления НБУ Яков Смолий, обещавший кредит уже осенью, менее оптимистичен: «У меня запланирована встреча с МВФ. Мы прогнозируем, что переговоры будут успешны и что мы достигнем консенсуса относительно получения очередного транша до конца года». Хотя он тоже по-прежнему уверен, что если удастся уболтать, то все будет хорошо: «Получение кредитных средств от Фонда и связанного финансирования от других партнеров Украины будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности и послужит положительным сигналом для участников рынка относительно дальнейшего прогресса в осуществлении реформ в Украине». Но, как говорят в Одессе, между «на тебе» и «я тебе дам» традиционно есть большая разница...похоже, зря нардепы поддались на откровенный шантаж ЕС и согласились в интересах европейцев «постричь налысо» и по-варварски освободить от лесов «легкие Украины» – ее Карпаты и карпатский лес.«Deutsche Welle» из ФРГ со ссылкой на постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера написала по этому поводу: «Подача Петром Порошенко проекта изменений в украинскую Конституцию неожиданностью не стала. Ведь президент Украины не раз высказывал желание закрепить в основном законе страны курс на членство в ЕС и НАТО. Однако ЕС не считает, что сейчас своевременно даже признавать перспективу членства в организации Украины – так же как и Грузии или Молдавии. А НАТО хоть и придерживается обещания когда-нибудь принять Украину в свои ряды, но на практике речь о плане действий по вступлению в Альянс и близко не идет». Об этом же, по мнению немецкого издания, говорят и европарламентарии от Европейской народной партии, а социал-демократ Кнут Флекенштайн вообще посоветовал выбить дурные мечты из головы и заняться собой: «...Я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах про завтра сосредотачивались на сегодняшней работе. Есть достаточно дел, чтобы сперва реализовать Соглашение об ассоциации» (между Украиной и ЕС. – Авт.). Нардепы Украины, как видим, стараются. Но могут лес вырубить и остаться и без леса и... без ЕС с НАТО...А видный винницкий менеджер мирового уровня во главе украинского «уряду» Вова Гройсман, печально поводя волооким взглядом и пытаясь снять с себя ответственность за новый виток социального геноцида украинцев по требованию МВФ, уже заныл: «Я понимаю, что мои друзья и недруги будут на меня кивать пальцами и показывать о том, что это вроде Гройсман. Но не тут-то было! Я считаю, что это ответственность перед государством и перед завтрашним днем». Он якобы честно признается: нужноподнимать тариф на газ, чтобы не допустить дефолта Украины и обеспечить стабильность. Но лукавит, лукавит Гройсман! Он-то хоть и пышается, что украинец, но одним местом, таким чувствительным к опасности у представителей его нации, чует: если все пойдет так и дальше, то «стабильность» у Украины получится исключительно кладбищенская, а «завтрашний день» вообще не наступит для многих. Одни умрут, другие уедут, третьи, следовательно, вообще не родятся, а дело по-любому будет сделано......Почему так? Точно не знаю, но, кажется, догадываюсь: когда кто-то, пытаясь обмануть партнера, все время только имитирует процессы, просит на это деньги, а потом разворовывает их, у партнера сначала появляется недоверие к вору-лжецу, потом усталость, а в конце истории – нежелание иметь с ним дело и стремление избавиться от него вообще. Вот Украина, по мнению многих, и подходит к этой черте. Ее пока гальванизируют, чтобы давить на Россию и Путина. Но вот что самое противное – не работает уже даже украинская угроза: без Украины, мол, Путин нападет и уничтожит Запад. Дело, видимо, в том, что Путина Запад тоже чмурит, чтобы подавить и... пригласить к себе. А вот Украину «нагибают», чтобы вообще от нее избавиться. За ненадобностью, когда Путина удастся «приручить». Вот, собственно, и вся разница. Такая печальная и все более очевидная. Даже если МВФ денег даст...