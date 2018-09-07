Зубченко: Медведчук рассказал избирателям, как вернуть Украину к нормальной жизни, без войны и воров во власти

Если моделировать создание будущей оппозиции согласно предложениям Виктора Медведчука, есть надежда на то, что миллионы украинцев смогут вернуться к нормальной жизни. Так прокомментировал резонансное Виктора Медведчука «Стране» журналист Александр Зубченко.



По мнению журналиста, Медведчук всегда отличался системным подходом к решению проблем. И сейчас главный упор он делает на то, что объединяться следует вокруг идеологии и программы, а не фигуры какого-то политика. По мнению Зубченко, это гораздо более конструктивный подход, который, возможно, будет реализован во время выборов в Раду.



Анализируя интервью, Зубченко подчеркивает, что Медведчук выдвинул два важных критерия для будущей конструктивной оппозиции – «позитивный реваншизм» и антиамериканизм. В Украине уже сформирована миллионная социальная база для реванша, добавляет политический обозреватель.



«Медведчук это открыто признает, и его можно с полным правом назвать «позитивным реваншистом». Вполне нормальный термин, полностью соответствующий нынешней действительности… Люди просто хотят жить нормально, без воров во власти, без бандитов-активистов, без войны, наконец. Люди хотят видеть перспективу для своих детей и ощущать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому стремление к реваншу на выборах – это нормально», – отмечает Зубченко.



Зубченко называет второй критерий реальной оппозиционности – антиамериканизм, подчеркивая, что Медведчук - первый украинский политик, кто открыто заявил, что «Для всех настоящих и бывших украинских марионеток в украинской власти, для их заокеанских кукловодов я был и буду врагом номер один».



Журналист поясняет, что практика тех же США, Канады, Великобритании, Франции, да и большинства стран мира – показывает, что они крайне резко реагируют на попытки вмешательства в свои внутренние дела.



«Поэтому в данном случае получается интересный вывод - Медведчук, когда выступает против вмешательства США во внутренние дела Украины - он ведет себя как также как американский или европейский политик, настоящий патриот своей страны. И это, наряду с возвращением к нормальной жизни - один из критериев нормальной оппозиции. Что касается американских санкций, то за время их действия Медведчук превратился в одного из самых влиятельных людей Украины. Поэтому в интервью он прямо заявляет, что «имел в виду» происки США в виде санкций и попыток найти компромат», — резюмирует Зубченко.



Зубченко делает вывод, что если моделировать создание будущей оппозиции согласно видению Медведчука, тогда «есть надежда на то, что миллионы избирателей - которые против того, что творит нынешняя власть и за реванш в виде возврата к нормальной жизни - получат нормальное представительство в Раде».

