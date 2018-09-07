Нарушений на Донбассе меньше на 60% – ОБСЕ

На прошлой неделе на Донбассе было существенно меньше нарушений режима прекращения огня. Об этом на брифинге сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает РБК-Украина в пятницу, 7 сентября. "Сразу после полуночи вступило в силу решение о режиме тишины... На прошлой неделе было зафиксировано на 60% меньше нарушений режима прекращения огня", – сказал Хуг.



По его словам, большинство нарушений были на восток от Мариуполя, а также в районе Светлодарска и Дебальцево.



"Уменьшение количества нарушений режима прекращения огня показывает, что при желании это возможно", – добавил Хуг.



Также он сообщил, что с начала года количество случаев применения сторонами оружия достигает 140 тысяч раз.

