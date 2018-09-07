В Украине может появиться информационный комиссар - Совет Европы

Совет Европы считает целесообразным создать в Украине офис информационного комиссара. Об этом сообщает РБК Украина.



По мнению главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга, это позволит разгрузить офис Уполномоченного по правам человека. Он также напомнил, что на повестке дня стоит ратификация Киевом Конвенции Тромсо, предполагающая доступ к официальным документам.



"В повестке дня ратификация Украиной Конвенции Тромсо, что, к сожалению, не произошло вчера в парламенте. А также создание института информационного комиссара для разгрузки офиса Уполномоченного по правам человека. Кроме того, на повестке дня стоит улучшение ситуации с безопасностью журналистов в предвыборный период, чего мы планируем достичь в результате преобразования законодательства, практических действий и борьбы с безнаказанностью", - сказал Энберг.

