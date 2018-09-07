Назван лучший музей в мире

Звание самого лучшего в мире музея в 2018 году получил музей Орсе в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.



Рейтинг Travellers' Choice Awards («Выбор туристов») составил крупнейший туристический ресурс TripAdvisor. Победителей определяли на основе анализа миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира.



На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей. За ними последовали Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде.



Лучшими также стали: Новый музей Акрополя в Афинах, Лувр в Париже и музей «Ваза» в Стокгольме. На 10-е место в списке лучших музеев Европы попал Эрмитаж в Санкт-Петербурге.



В июле онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременность подачи рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла.

