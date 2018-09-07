The Telegraph: обвиняемые в отравлении Скрипалей представились бизнесменами при получении визы

Предполагаемые офицеры ГРУ России, обвиняемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, получили визы Великобритании, представившись бизнесменами. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.



Россияне рассказали в британском консульстве в Петербурге, что работают в сфере международной торговли. Они показали свои банковские счета, на которых хранились тысячи фунтов стерлингов, а также визитки.



Они также предоставили настоящие российские паспорта, выданные Александру Петрову и Руслану Боширову. Британские власти считают, что это ненастоящие имена. Спецслужбам известно, как на самом деле зовут подозреваемых, однако эти сведения не раскрывают.



Бывший сотрудник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери в марте. Они провели более месяца в коме, после чего пошли на поправку.

Великобритания объявила 5 сентября, что в отравлении Скрипалей подозревают офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.



Количества нервно-паралитического вещества «Новичок», которое подозреваемые привезли в Великобританию для отравления Скрипалей, могло хватить на то, чтобы убить четыре тысячи человек, пишет The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

