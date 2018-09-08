Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев

Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине, сообщает глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).



"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве его преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате", - написал архиеписком в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу со ссылкой на генерального секретаря Святого и Священного Синода Вселенский патриархат.



Позже в пятницу в Русской православной церкви заявили, что расценивают назначение экзархов без согласования с ними как "беспрецедентно грубое вторжение" на "каноническую территорию Московского патриархата".



По словам главы синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды, "такие действия не могут остаться без ответа".



В православии и католицизме экзарх - титул главы отдельного церковного округа, расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной Церкви.



Вместе с тем, в пресс-центре Киевской патриархии (УПЦ-КП) приветствовали это решение Вселенского патриархата и заявили, что ожидают плодотворного сотрудничества с экзархами в подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.



"Для светской аудитории функции экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями чрезвычайного и полномочного посла. Такой, личный экзархат, следует отличать от другой - территориальной, формы экзархата, которая в ХХ веке существовала в Украине в Русской Православной Церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме экзархата", - подчеркнули в УПЦ Киевского патриархата.

