Акции Tesla рухнули на 10% после того, как Маск покурил марихуану

В пятницу, 7 сентября Илон Маск дал в прямом эфире интервью ведущему комедийного интернет-шоу Джо Рогану. В течение двух часов они пили виски и курили смесь табака и марихуаны. Несмотря на то, что это в Калифорнии легализировано, — такие действия миллиардера не очень хорошо сказались на стоимость акций компании Tesla.



Данные сервиса Investing.com гласят о том, что после открытия пятничных торгов на бирже NASDAQ, цена акций Tesla рухнула более чем на 10%. Стоимость за ценную бумагу снизилась до $260,26. Наименьшая зафиксированная котировка сегодня составила $252,26. В конечном счёте по состоянию на 20:10 по киевскому времени акции остановились на отметке $261,71 за бумагу, — что означает падение с предыдущими торгами в размере 6,84%.



Такое сильное падение в последний раз наблюдалось в апреле текущего года. Тогда Национальный совет по безопасности транспорта США дал критические замечания по факту ДТП со смертельным исходом водителя электромобиля Model X. Авария получила общественный резонанс, ведь машина была в режиме автопилота и врезалась в отбойник на шоссе в Маунтин-Вью (Калифорния).



В интервью американскому комику Джо Рогану для подкаста Joe Rogan Experience Илон Маск рассказывал про дела в Tesla, про своё отношение к негативным комментариям в соцсетях и про собственное ментальное здоровье. Илон Маск в ходе диалога отметил, что смысла в курении марихуаны нет, так как никакого эффекта в процессе он не получает:



Маск: Это джойнт? Или сигара?

Роган: Это марихуана с табаком. Ты пробовал такое?

Маск: Думаю, однажды было такое.

Роган: Наверное, ты не будешь из-за акционеров.

Маск: А это законно?

Роган: Полностью.

Маск: ОК. *Затягивается жирным косяком*



Джулия Вонг, журналист издания The Guardian, отметила, что после того, как предприниматель покурил марихуану, ему начали разрывать телефон всякими сообщениями:



"Мне пишут друзья в стиле "Что за бред, ты куришь траву?", — говорит Маск.



В августе Маск рассказывал, что безостановочно работает (120 часов в неделю) и из-за этого получил проблемы со здоровьем. Тогда стало известно, что некоторые члены совета директоров подозревают предпринимателя в употреблении наркотиков, однако сам Маск начал отрицать это, ведь «трава не помогает ему быть продуктивным».

