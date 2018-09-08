В УПЦ МП указали Константинополю на нарушение правил

Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви. Данное решение Константинопольского Патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора. Так в отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (МП) отреагировали на назначение Константинополем своих епископов в Киеве, передает УНН.



“... назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви. Данное решение Константинопольского Патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: “Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области”, — говорится в сообщении.



Кроме того, в УПЦ (МП) отметили, что “назначение экзархов в Киев состоялось без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния будут лежать на Константинопольском Патриархате”.

