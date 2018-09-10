В Чешской церкви выразили поддержку УПЦ и митрополиту Онуфрию

Архиепископ Церкви Чешских земель и Словакии Иоаким выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всем верующим Украинской православной церкви "в период испытаний". "Укрепи, Господи, во всех испытаниях многострадального дорогого блаженнейшего владыку, пастыря и друга нашего Онуфрия и всю паству его!" — написал архиепископ Бероунский Иоаким на своей странице на Facebook.

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Данное решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

