Небензя: Запад сделал ставку на изнурение российского режима

Западные страны сделали ставку на изнурение действующего политического режима в России. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".



"Сделана ставка на изнурение режима", - сообщил Небензя, добавив, что обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - "один из актов в долгоидущем и долгоиграющем спектакле". По словам постпреда, западные страны стремятся "сделать из России недобросовестного члена международного сообщества", чтобы подвести ее "под очередной виток санкций".



По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.



27 августа из-за приписываемой России причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери США ввели новый пакет санкций против РФ. Санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.



