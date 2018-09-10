Журналист Вышинский получил в РФ премию имени Политковской

Журналист, главред "РИА Новости Украины" Кирилл Вышинский получил премию "Камертон" имени Анны Политковской. Об этом сообщает "Радио Свобода".



О присуждении премии сообщил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.



Напомним, что задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Служба безопасности Украины заявила, что подозревает его в государственной измене. В частности, журналисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку боевиков "ЛДНР". Также в ходе обысков у него нашли трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие.



Премия имени Анны Политковской - премия, учрежденная международной неправительственной организацией "Reach All Women in War" (Помочь каждой женщине в огне войны) и названная в память убитой в РФ журналистки Анны Политковской.

