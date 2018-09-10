В Чехии показали запрещенный на Украине фильм о Волынской резне

В Чехии по ТВ показали скандальный польский фильм "Волынь", который вызвал критику на Украине. Об этом передает Aktualne.



Сообщается, что против трансляции фильма выступил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис, который назвал его полным "предвзятости и искажения истории".



"Некоторые ложные и неправдоподобные кадры фильма многими украинцами воспринимаются как оскорбительные. Не имея желания вмешиваться в редакционную политику Чешского телевидения, я написал письмо руководству канала с объяснением ситуации и просьбой учитывать мнение украинцев, проживающих в Чехии", - заявил дипломат.



Напомним,что в октябре 2016 года показ фильма "Волынь" в Киеве был отменен по просьбе МИД Украины.







