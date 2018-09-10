Координатор от ОБСЕ в ЛНР оценил условия содержания удерживаемых лиц

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы Тони Фриш оценил условия содержания в самопровозглашенной Луганской народной республике удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц.



Ранее МГБ ЛНР заявило, что украинские силовики обстреляли ЛНР, чтобы не дать координатору попасть на территорию республики. В итоге Фриш все-таки попал в ЛНР.



"Я разговаривал с пятью задержанными лицами. Госпожа Кобцева (руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, — ред.) наряду с руководством данного комплекса разрешили мне поговорить с заключенными конфиденциально, в соответствии с международными стандартами. Это очень хороший пример, я надеюсь, что это будет являться повсеместно стандартом. От своего собственного имени и от имени задержанных, я благодарен Кобцевой за то, что мы смогли это сделать", — рассказал журналистам Фриш после посещения следственного изолятора в Луганске и оценки условий содержания удерживаемых лиц.

