Си Цзиньпин пожелал успехов КНДР под руководством Ким Чен Ына

Народ КНДР добился впечатляющих достижений в деле социалистического строительства за минувшие 70 лет, говорится в послании председателя КНР, генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина, которое он направил в воскресенье лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю 70-й годовщины основания КНДР.



"В последние годы товарищ председатель [Ким Чен Ын] вел вашу партию и народ к новым активным деяниям в социальном строительстве и экономическом развитии, достигнув важных результатов. Развитие социализма в КНДР вступило в новый исторический этап. Я с удовольствием наблюдаю все это", - цитирует послание Си Цзиньпина агентство "Синьхуа". В нем отмечается, что Китай и КНДР являются дружественными соседями, традиционная дружба которых "была выкована и поддерживалась старшими поколениями лидеров обеих стран как ценное достояние обеих сторон".



"КПК и китайское правительство придают большое внимание отношениям дружеского сотрудничества КНР и КНДР, сохраняя нерушимую преданность поддержанию, консолидации и развитию таких связей", - говорится в послании. "Я хочу работать рука об руку с товарищем председателем над долговременным, здоровым и прочным развитием отношений между КНР и КНДР, которые благоприятствовали бы интересам обеих стран и народов, способствовали продвижению регионального мира и безопасности", - говорится в послании.

