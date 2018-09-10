Россия будет препятствовать милитаризации Азовского моря

Акция Украины по переброске бронекатеров носит откровенно антироссийский характер, Россия будет препятствовать милитаризации Азовского моря всеми доступными средствами в рамках международного права, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.



Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы Военно-морских сил, сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС страны.



"Акция Украины по переброске бронекатеров в Азовское море носит откровенно антироссийский характер. Ее следует оценить как дешевую провокацию, предпринятую с вполне определенной целью, — еще больше обострить отношения между нашими странами", — сказал Клинцевич.



Очевидно, что украинская власть бездумно следует в фарватере политики НАТО, не отдавая себе отчета о возможных последствиях, подчеркнул он.



"Милитаризация Азовского моря, многократно увеличивающая вероятность вооруженного столкновения сторон, — это, пожалуй, на данный момент худшее, что мог бы придумать Киев. Россия будет препятствовать этому всеми доступными ей средствами, действуя в то же время строго в рамках международного права", — заключил сенатор.



Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

