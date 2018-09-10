"Игра престолов" взяла семь статуэток Эмми

Американский сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщает Variety.



Больше всего премий Эмми получил культовый сериал телеканала НВО - семь побед в 22 номинациях.



Еще одним триумфатором стал мини-сериал "Убийство Версаче" в рамках проекта "Американская история преступлений". Шоу получило четыре награды, в том числе — за лучшие костюмы.



Отметим, что компания Netflix вытеснила FX с места главного шоу-канала. Стриминговый сервис получил сразу десять наград.



Церемония награждения Creative Arts Emmy Awards прошла в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса.







