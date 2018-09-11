Альфонсо Куарон получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил "Золотого льва" - главную награду Венецианского фестиваля - за фильм "Рома", сообщается на сайте смотра.



Как отмечает "Интерфакс", картина на протяжении всего фестиваля входила в тройку лидеров рейтинга как кинокритиков, так и публики.



Черно-белый фильм рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов - на фоне проходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков.



Рома - название буржуазного квартала мексиканской столицы. По словам Куарона, картина во многом автобиографична и вдохновлена его детскими воспоминаниями, в центре которых - его няня.



Впервые на крупнейшем международном фестивале побеждает фильм, произведенный для интернет-платформы Netflix, на которой он выйдет, подчеркивает ТАСС.









"Серебряного льва" за режиссуру получил француз Жак Одийяр за вестерн "Братья Систерс" о братьях - охотниках за головами, которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-авантюриста. Главные роли исполнили Хоакин Феникс, Джон Си Райли и Джейк Джилленхол.



Гран-при жюри достался "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса - об интригах при дворе королевы Анны в Великобритании XVIII века. Роль монаршей особы исполнила Оливия Коулман, удостоившаяся за эту работу Кубка Вольпи. В картине также снялись Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Николас Холт.



Уиллем Дефо стал обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль в картине "Ван Гог. На пороге вечности".



Братья Джоэл и Итан Коэны удостоились приза за лучший сценарий к фильму "Баллада Бастера Скраггса".



Еще один вестерн - "Соловей" Дженнифер Кент - получил специальный приз жюри и стал единственной лентой в основном конкурсе, которую сняла женщина. Сыгравший в фильме Байкали Ганамбарр заслужил приз Марчелло Мастроянни, который вручается молодым актерам.



Россия тоже не осталась без награды: актриса Наталья Кудряшова получила приз в секции "Горизонты" за главную женскую роль в фильме "Человек, который удивил всех".



Кудряшова сыграла беременную жену главного героя в исполнении Евгения Цыганова, который решает обмануть смерть необычным образом, что становится настоящим испытанием для близких. Фильм-притча получил высокую оценку российской и международной критики.



"Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим", - сказала Кудряшова, получая награду.



Режиссер из Казахстана Эмир Байгазин отметился премией второго конкурса "Горизонты" за лучшую режиссуру в фильме "Река" (Ozen).



75-й Венецианский фестиваль проходил на острове Лидо с 29 августа по 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В жюри также вошли английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актер Кристоф Вальц, новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити, итальянский режиссер и сценарист Паоло Дженовезе, польская режиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская.

