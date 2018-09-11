Лунные циклы могут реально влиять на психику человека

Специалисты описали случай 51-летнего пациента с биполярным расстройством, эпизоды заболевания которого чередовались в соответствием с циклом Луны, сообщает "Новости Mail.RU". Известно, что при данном расстройстве настроение меняется от депрессивного до маниакального с выраженной гиперактивностью.



У человека нарушается режим сна (в депрессивной фазе спит слишком много, а в маниакальной - слишком мало). При этом расстройство сна становится и следствием болезни, и причиной более резких изменений настроения. Как правило, сон регулируется внутренними биологическими часами (циркадными ритмами), настроенными на 24-часовой световой день.



Но у данного конкретного пациента был также запущен цикл в 24,8 часа, совпадающий с лунным. Получалось, солнце определяло время, когда он ложится спать, но просыпался он согласно положению Луны. Каждое новолуние пациент больной страдал от бессонницы и переходил из депрессивной фазы в маниакальную. Проблему удалось решить за счет введения строгого режима дня.

