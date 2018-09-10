Я подарю тебе ЕС, или Заветам Януковича верны!

Смотрю я на всю эту суету вокруг изменений в Конституцию, чтобы записать туда фразу о вступлении в НАТО и Евросоюз, и думаю: почему ЕС нам не рукоплещет, а НАТО не салютует? Привыкли, наверное, за много лет. У народа политическая память короткая, он забыл, что еще в 1998-м Леонид Кучма издал указ об интеграции в ЕС, а «кровавая панда» в 2010-м провела закон об основах внешней и внутренней политики с упоминанием НАТО и планов вступления в ЕС. Почему мы еще не там? Ну, потому что, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.



Жаль, что в 2015-м был отменен указ президента Украины “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” от 11 июня 1998 года №615/98. Могли бы юбилей отпраздновать. Шарики понадувать. Песенки спеть.



Шутка ли – еще в 1998-м Леонид Данилович собственной рукой подписался под словами: “З метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у європейський політичний, економічний і правовий простір та створення передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі п о с т а н о в л я ю...”. А все остальные меры подписывал уже невинно убиенный на охоте глава Администрации президента Евгений Кушнарев.



У меня от воспоминаний аж мороз по коже прошел (не Сан Саныч из СПУ, тогдашний спикер, а натуральный “Ой, мороз, мороз!”). Ух! Как же это было давно. Еще в первом президентском сроке Данилыча.



Виктор Ющенко тогда в Нацбанк пешком ходил. А Юлия Тимошенко... Она, кажется, подбирала остатки партии “Громада” Павла Ивановича Лазаренко и строила по кирпичику свою “Батькивщину”.



Но самое любопытное, что в 1998-м мы уже шли в Европу целых пять лет. По принципу “тише едешь, дальше будешь”. И находились где-то посередине между “Угодой про партнерство та співробітництво” от 14 июня 1994 года и проектом “Восточное партнерство”, который стартовал в 2004-м, когда Европа вместе с Америкой готовилась к избранию Виктора Ющенко президентом Украины.



Еще у нас были саммиты с ЕС. Много. Одно время каждый год. Первый – в 1992 году. Президентом еще был Леонид Кравчук. Можно сказать, что ознакомительный и неофициальный: они нас “обнюхали” и пошли дальше.



Так что ассоциацию придумал Ющенко, развил и довел... до ручки Янукович. А наши евромайданные лидеры только подмахнули. Вот она – политическая амнезия. Не ту страну назвали Гондурасом и не того батюшку-царя главным евроинтегратором, проложившим нам скользкую дорожку в Европу



Евросоюз любит нас, как болонку, которую жалостливые бюргеры забрали из собачьего приюта: безвиз нам дал и денег отсыпает (до недавнего времени весьма щедро) и кое-какие беспошлинные квоты дает в рамках Зоны свободной торговли. За это мы с благодарностью распахнули перед ним двери нашего внутреннего рынка и жадно проглатываем все, что он нам шлет по импорту

Эх, ребятушки! Не понимаете вы красоту игры. Конституция – это сказка о мечтах. Чего она нам только не обещает. И право на свободное развитие своей личности, и тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, и право на жилище (ст. 47), право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи (ст. 48), право на здравоохранение (ст. 49), право на образование (ст. 53)

Через три года после ратификации “Угоди про партнерство та співробітництво” состоялся второй саммит, который почему-то назвали первым. Во всех мидовских документах он фигурирует как “Перший Саміт Україна–ЄС” 1997 года в Киеве. Ладно, будем считать это издержками политического склероза – про 1992-й забыли.В 1998 году был принят тот самый указ президента об интеграции в ЕС и к нему в комплекте постановление Кабмина №852 “Про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС”. За это нам подарили второй саммит Украина–ЕС, уже в Вене. Некоторые члены делегации напились. Но в целом всем понравилось.И с этого момента у нас саммиты посыпались как из рога изобилия. 1999 год – третий саммит в Киеве (а нечего было в Вене бухать!). 2001 год – четвертый саммит в Ялте. Здорово оттянулись, “европеоидам” понравилось, пригласили в гости. 2002 год – пятый саммит в Копенгагене.2005 год – шестой саммит. Почему-то мне кажется, что это было в Киеве. Гости приехали посмотреть на отравленного диоксином Ющенко и его “цирковую труппу”. Были очень тронуты победой «оранжевой революции» и подарили нам статус страны с рыночной экономикой. Мы в ответ предоставили гражданам ЕС безвизовый въезд. Проститутки в ночных клубах Крещатика “зело благодарили”.Следующий саммит 2006 года был в Хельсинки. Саммит 2007-го – в Киеве. На следующий год, в 2008-м, позвали “саммитовать” в Париж. О, Париж! Именно там придумали название «Соглашение об ассоциации».И на этом... ежегодные выгуливания нашей элиты прекратились. Началось “Восточное партнерство”, Совет по вопросам сотрудничества Украина–ЕС, утверждение повестки дня ассоциации Украина–ЕС и прочая трезвая бюрократическая работа.Так что ассоциацию придумал Ющенко, развил и довел... до ручки Янукович. А наши евромайданные лидеры только подмахнули. Вот она – политическая амнезия. Не ту страну назвали Гондурасом и не того батюшку-царя главным евроинтегратором, проложившим нам скользкую дорожку в Европу.Пишут все, кому не лень, что “антинародная панда” любила общаться с себе подобными. Виктор Федорович, мол, только то и делал, что подписывал Харьковские соглашения и встречался с президентом и премьером России. Они в это время поменялись местами: премьером был Владимир Путин, а президентом Дмитрий Медведев (потом пересели обратно).На самом-то деле Янукович и его региональная братва с 2010 года воплощали в жизнь европейские ценности. Еще на заре их правления, 1 июля 2010 года, был принят основополагающий евроинтеграционный документ под названием “Об основах внутренней и внешней политики”.И там было четко сказано в ст. 11, что “основоположною засадою зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС”.В общем, двигали пацаны неспешно страну типа в Европу, не забывая при этом намекать России, что, если она не снизит цены на газ, мы можем прибавить шагу. И так дразнились до лета 2013-го – до пресловутой торговой войны, которая в «Википедии» названа “экспортной блокадой Украины со стороны России”.Уже потом, ближе к осени 2013-го, включили заднюю передачу, а в разгар майдана окончательно сдали назад, приняв от Москвы “взятку” – $3 млрд. кредита. Через неделю суд должен решить его судьбу окончательно.Про НАТО в “основах-2010” тоже было сказано, но более размыто: дескать, будем углублять сотрудничество. Это уже позже, после «революции гидности» закон переписали прямолинейно, мол, наша цель – НАТО и ни шагу назад.Думали, что в НАТО прочтут и сразу нас примут. Нет, не пригласили. Наверное, мы мелко написали, неразборчиво. Надо во все документы воткнуть эту фразу. И крупными буквами. Чтобы, наконец, увидели и отреагировали. Но пока нам сказали «зер гут». И больше ничего.Конечно, Евросоюз любит нас, как болонку, которую жалостливые бюргеры забрали из собачьего приюта: безвиз нам дал и денег отсыпает (до недавнего времени весьма щедро) и кое-какие беспошлинные квоты дает в рамках Зоны свободной торговли. За это мы с благодарностью распахнули перед ним двери нашего внутреннего рынка и жадно проглатываем все, что он нам шлет по импорту.Импорта Евросоюз дает много, но такое впечатление, что жениться не хочет. И дату свадьбы не назначает. Потому что Соглашение об ассоциации – это лишь первая ступенька на пути в рай. Турция там уже 50 лет сидит. И не она одна.На втором этапе мы должны получить подтверждение о “включении в официальную программу расширения ЕС”. Получили? Нет! Третий этап – подача заявки на вступление. Что здесь? Пока даже не обсуждается!Четвертая ступень – это получение статуса кандидата в члены ЕС. Такой статус, например, получила Албания 24 июня 2014 года: высокоразвитая, ни минуты не коррумпированная европейская страна. То есть вы понимаете: их маршрутка уже давно уехала, а наша еще не подошла. Ну, и финиш – вступление в ЕС. До этого нам – как раком до Пекина.В задачке спрашивается: как приблизить европейскую мечту к простому маленькому украинцу? Рецепт найден: надо изменить Конституцию, записав в ней вступление в Евросоюз и НАТО как цель Украины. Все гениальное просто.Правда, Европа не совсем поняла это наше рвение. “Дойче велле” пишет, что, по мнению европейских аналитиков, шансы Украины на членство в этих альянсах запись в Конституции никак не повысит.В Европарламенте тоже не все понимают глубину нашей безответной любви к Европе. Член комитета Европарламента по иностранным делам Кнут Флекенштайн, например, сказал: украинцы имеют право прописывать в своей Конституции что захотят."Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации", – говорит он.Эх, ребятушки! Не понимаете вы красоту игры. Конституция – это сказка о мечтах. Чего она нам только не обещает. И право на свободное развитие своей личности, и тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, и право на жилище (ст. 47), право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи (ст. 48), право на здравоохранение (ст. 49), право на образование (ст. 53).У нас столько прав по Конституции! А столько богатства! И вода, и земля, и недра! Статья 13 гласит: “Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу”.Мощно сказано! За душу берет! Но, как известно, цифра 13 несчастливая. Потому от всех этих сокровищ перепадает только отдельным представителям народа и не всегда украинского. Нет в мире справедливости, хотя некоторые политики утверждают обратное и призывают за нее бороться.Поэтому той части населения, которой не достались земля, недра и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, решено подарить вступление в Евросоюз и НАТО. В отдаленной, но все-таки перспективе.Отличный подарок, я вам скажу, к отопительному сезону и новому повышению цен на коммуналку. Главное – бесплатный. И логично продолжает дело, начатое “папередниками”. Заветам Кучмы и Януковича верны! Ура! То есть СУГС!