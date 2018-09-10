С какой стати союзникам снова доверять Соединенным Штатам?

Президент Трамп отчаянно пытается дискредитировать наши демократические институты, но терпит масштабный провал. В то время как он требует введения иммунитета от уголовного преследования для членов своей партии — это требование, если оно будет удовлетворено, как отмечает сенатор Бен Сэсс (Ben Sasse, республиканец от штата Небраска), превратит Америку в банановую республику, — министерство юстиции предъявило обвинения двум из его главных сторонников в Конгрессе.

Поэтому я уверен, что демократия в Соединенных Штатах выживет при правлении президента Трампа. Однако я совсем не уверен относительно выживания либерального мирового порядка под эгидой США.



Отчасти это связано с тем, что американская гегемония уже увядала, когда Трамп занял свой пост. Китай, а не США, теперь обладает крупнейшим флотом мира. Это не вина Трампа, и, в самом деле, он повышает финансирование обороны, хотя этого недостаточно, чтобы сместить соотношение сил в Азии. Опять же это не вина Трампа, что большинству американцев надоели вторжения в иностранные государства после катастроф в Ираке и Афганистане.



В чем Трамп действительно виноват — так это в том, что он проводит беспрецедентную политику унижения, упреков и дискредитации наших ближайших союзников таким образом, что это может нанести непоправимый ущерб отношениям, на строительство которых ушли десятилетия.



Возьмем Канаду. То, как Трамп относится к нашему северному соседу, является, как сказал бывший посол США в Оттаве «настоящим безрассудством». Канада является крупнейшим торговым партнером Америки и ближайшим ее партнером по безопасности. Канадская армия сражалась бок о бок с американцами, начиная с Первой мировой войны до войны в Афганистане, она является близким партнером во всем от обмена разведданными (Альянс пяти глаз) до воздушной обороны (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки).



Однако Трамп упорно относится к Канаде, как к врагу, вводя пошлины на сталь и алюминий, чтобы защитить «национальную безопасность» США. В неофициальных комментариях «Блумберг Ньюз» Трамп настаивал, что любые пересмотры Североамериканского соглашения о свободной торговле будут происходить «только на наших условиях», и что, если Канада будет препятствовать его разумным требованиям, он наложит пошлины на производимый в Канаде транспорт. В этом нет никакого смысла, потому что такие пошлины навредят американским компаниям, например, «Дженерал моторс», производящей шевроле «Импала» на заводе в Онтарио. Трамп забывает тот факт, что Канада является крупнейшим экспортным рынком Америки и что у нас с Канадой положительное сальдо торгового баланса.



Трудно понять, что стоит за враждебностью Трампа в отношении Канады, если только ему не неприятен тот простой факт, что ее премьер-министр Джастин Трюдо моложе, умнее и симпатичнее, чем он сам. Трамп покинул саммит «Большой семерки» в начале июня, обрушив на Трюдо обвинения в «бесчестности и слабости», в то время как его советник по торговле Питер Наварро (Peter Navarro) сказал, что Трюдо приберегли «особое место в аду». Сопоставьте эти уничижительные комментарии с почтением Трампа в отношении к таким диктаторам, как Владимир Путин («сильный лидер») или Ким Чен-Ын («сильный», «остроумный», «умный»).



Отношение Трампа к Канаде, к сожалению, является типичным выражением его отношения к друзьям Америки. В июле, как раз накануне его капитуляции перед Путиным в Хельсинки, Трамп унижал союзников США по НАТО и преуменьшал их роль. Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, назвал его поездку «катастрофой в полной смысле этого слова», а министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом».



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытался поддерживать хорошие отношения с Трампом, но у него почти нет для этого оснований: Трамп не освободил Японию от пошлин на сталь и алюминий, он проигнорировал совет Абэ относительно односторонних уступок Северной Корее, например, отмены военных учений. По данным «Вашингтон Пост», Трамп оскорбил Абэ, сказав ему: «Я помню Перл-Харбор» (Трамп родился в 1946 году) и упрекнул его за ряд в целом вымышленных нарушений в сфере торговли, относящихся к 1980-м годам.



Министр обороны США Джим Мэттис и госсекретарь Майк Помпео посетили на этой неделе Нью-Дели, налаживая связи с потенциально важным новым союзником, но их задачу весьма затруднило неуважительное поведение Трампа в отношении премьер-министра Индии Нарендры Моди. «Нью-Йорк Таймс» отмечает: «Видеозапись, где господин Трамп пародирует господина Моди, распространилась по индийской сети интернет. Как и сообщения о том, что Трамп часто передразнивает своего индийского коллегу в общении без прессы». Так, детское фиглярство Трампа может подорвать возможность альянса, который нужен Соединенным Штатам, чтобы противостоять Китаю.



Практически единственные союзники, с которыми у Трампа сформировались тесные отношения, — это Саудовская Аравия и Израиль: в первом случае, потому что это не демократия, а во втором — из-за его собственных внутриполитических нужд. (Республиканцы любят Израиль, а еврейские консерваторы, такие как Шелдон Адельсон жертвуют крупные суммы). Однако карт-бланш Израилю в его политике относительно переселенцев, и Саудовской Аравии в ее сражениях с Йеменом, Катаром, диссидентами в стране и даже с Канадой, не поможет Америке достичь ее цели в длительной перспективе, как и Саудовской Аравии и Израилю.



Вместо того чтобы формировать уважительное отношение к Соединенным Штатам, как он часто заявляет, Трамп превращает страну в предмет высмеивания и презрения, страха и ненависти для всего мира. Этот ущерб будет непросто компенсировать, даже если на его место придет более здравый наместник. Другие страны всегда будут знать, что в Америке есть сфера для изоляционизма и протекционизма, что мы всегда едины в выборах, чтобы возвести на трон очередного популистского возмутителя спокойствия. Так с какой стати союзникам снова доверять Соединенным Штатам?

