Трамп похвалил Ким Чен Ына за парад без ракет

Президент США Дональд Трамп похвалил главу КНДР Ким Чен Ына за проведение парада без демонстрации ядерных ракет.



«Северная Корея организовала свой парад, отмечая 70-летие основания, без обычной демонстрации ядерных ракет. Темой парада стали мир и экономическое развитие», - написал президент США в Twitter, сообщает Укринформ.



Также он процитировал FoxNews: «Эксперты считают, что Северная Корея «вырезала» ядерные ракеты, чтобы продемонстировать Трампу свою приверженность денуклеаризации».



Президент подчеркнул, что это «большое и очень позитивное заявление из Северной Кореи».



«Спасибо, глава Ким. Мы оба докажем, что все ошибаются! Нет ничего лучше хорошего диалога с двумя людьми, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем прежде, чем я занял свой пост», - отметил Трамп.

