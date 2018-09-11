Порошенко объявил о перехвате данных с российских военных спутников

Украинские специалисты научились перехватывать данные с российских военных спутников. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» во время общения с молодежью в Виннице.



«Накануне Дня независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населенного пункта Желобок (подконтрольный ЛНР — прим. «Ленты.ру») в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пыталась прорвать фронт», — заявил он.



Специалисты по коммуникационным специальностям и спутниковым технологиям сделали все возможное, чтобы перехват российских военных данных стал возможным, отметил Порошенко. По словам президента, спутниковые снимки и работа разведки позволили «своевременно подтянуть резервы и встретить врага». «На Украине создана очень сильная школа», — заключил лидер страны.

