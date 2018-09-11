Основатель Alibaba Джек Ма уйдет в отставку через год

Основатель и глава Alibaba Group Джек Ма через год, в сентябре 2019 года, сложит с себя полномочия исполнительного председателя совета директоров компании и передаст их гендиректору Дэниэлу Чжану, который будет в дальнейшем занимать оба поста.



Джек Ма сделал это объявление в понедельник, в свой 54-й день рождения. В открытом письме клиентам, акционерам и работникам Alibaba он сообщил, что хочет реализовать и другие мечты, в том числе вернуться к работе в сфере образования, в основном с филантропическими проектами. До того как учредить Alibaba в 1999 году, он был школьным учителем английского языка, и в рамках группы его так и называют "Учитель Ма".



До годового собрания акционеров Alibaba в 2020 году Джек Ма сохранит за собой место в совете директоров компании.



За менее чем 20 лет Джек Ма превратил Alibaba в гиганта мировой интернет-торговли с капитализацией в $420 млрд. Выручка компании в последнем квартале составила $11,83 млрд, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В 2013 году Джек Ма ушел с поста главного исполнительного директора, но остался исполнительным председателем совета директоров компании и является ее лицом на международной арене. Состояние бизнесмена оценивается почти в $40 млрд.



У Джека Ма около 4% акций компании, однако акционерная структура позволяет менеджменту контролировать принятие основных решений в Alibaba.



46-летний Дэниэл Чжан пришел в Alibaba в 2007 году. Он отвечал за развитие Tmall - платформы B2C, которая стала важным каналом для иностранных компаний, стремящихся продавать свои товары в Китае. Считается, что именно ему принадлежит идея масштабных распродаж в День одиноких людей (или День холостяка), который отмечается в Китае 11 ноября. Он же стоит за новой инициативой Alibaba в сфере розничной торговли, объединяющей традиционные магазины и электронную коммерцию.



"Alibaba демонстрировала устойчивый и последовательный рост в течение 13 кварталов под руководством г-на Чжана, - говорится в письме Джека Ма. - Его аналитический ум не имеет равных, ему дороги наши миссия и концепция, он бесстрашно относится к ответственности, и ему хватает решимости проводить инновации и тестировать креативные модели ведения бизнеса".

