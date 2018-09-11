Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом

Исследователь в области кибербезопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил, что приложение для Mac под названием Adware Doctor шпионило за пользователями. Об этом он сообщил в блоге Objective-See.



Adware Doctor является четвертым по популярности платным приложением для Mac. Разработчики обещают, что программа стоимостью 4,99 доллара (около 350 рублей) удалит с компьютера вредное и рекламное ПО.



Уордл обнаружил, что приложение собирает историю браузера и список используемых программ в zip-файл, а затем отправляет его на один из китайских серверов. При этом программа не запрашивает у юзера доступ к этой информации. «Доступ к таким данным явно основан на обмане пользователя», — заключил исследователь.



Обычно подобные приложения ограничены в своих действиях: они не могут получить доступ ко всем частям операционной системы. Таким образом, Adware Doctor нарушает правила конфиденциальности Apple и регламент, оговаривающий функционал программ.

