В Ровенской области комбайн переехал спящего мужчину

В Ровенской области во время сбора урожая, комбайн переехал мужчину, которому в то время спал на поле. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.



"В Здолбуновском районе 54-летний водитель комбайна во время сбора урожая кукурузы вблизи села Гильча-2 около 19:00 совершил наезд на 26-летнего жителя с. Урвенна, который спал на поле. Пострадавшего с политравмой, ушибами, переломами голени и костей таза госпитализировали в больницу. По результатам освидетельствования водитель комбайна был трезв", - сообщили в полиции.



В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

