Украине придется повысить цены на газ ради сотрудничества с МВФ

У правительства Украины есть около двух недель, чтобы убедить миссию МВФ продолжить кредитование страны. Об этом сообщает BIN.ua.



Только в этом случае, по мнению аналитиков, можно рассчитывать на размещение еврооблигаций и финансирование от других кредиторов. Ключевым условием, однако, остается повышение стоимости газа для населения до уровня импортного паритета.



Альтернатив сотрудничеству с МВФ тоже нет. В следующем году Украине предстоит выплатить 5,5 миллиарда долларов внешних долгов, не считая обязательства в иностранной валюте по облигациям внутреннего госзайма, что без помощи фонда сделать будет сложно.



"Гройсман, понимая угрозы для страны, если программа не будет продолжена, хотя бы частично пойдет на требования, на которых настаивает Фонд. Предполагаю, что переговорный процесс находится в пределах увеличения тарифов на газ где-то в полтора раза (на 50 процентов). Предполагаю, это будет принято", - прогнозирует исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.



Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, в свою очередь, полагает, что в случае провала переговоров с МВФ международные рейтинговые агентства понизят кредитный рейтинг Украины до дефолтного. После этого любые внешние заимствования для Украины станут невозможными.

