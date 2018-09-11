Дожди в Украине утихнут к среде

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины, кроме запада и крайнего востока, будет определять циклон, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается значительный рост атмосферного давления. Ночная температура почти не изменится, дневная – немного повысится. В стране, кроме запада и крайнего востока, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, на юге до 17°; днем 20-25°, в восточной части, на севере Левобережья и в Закарпатье до 28°.



В Киеве - небольшой дождь; температура ночью 13-15°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем была +33,8 в 1898 году, самая низкая ночью +4,7 в 1935, 1968 годах.



12 сентября в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; днем 22-27°, на востоке страны и Закарпатье до 30°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.



10 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

